В результате ДТП в Крыму фура опрокинулась на обочину трассы Феодосия-Керчь

Сегодня утром крымчане стали свидетелями ДТП, в результате которого длинномерная фура опрокинулась на обочину у трассы Феодосия – Керчь, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации очевидцев в соцсетях, инцидент произошел недалеко от села Ленино. Грузовой автомобиль по неизвестной причине выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок.

Официальной информации об обстоятельствах происшествия, а также о пострадавших пока нет.