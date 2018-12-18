«Цифра» и другие новшества

В кубанском парламенте состоялось заседание комитета ЗСК по вопросам информационной политики. На нем были подведены итоги работы профильного комитета Совета молодых депутатов Кубани за 2018 год и скорректированы планы на будущее. По поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко провел мероприятие его первый заместитель, председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко.

По главному вопросу повестки дня выступил заместитель председателя профильного комитета СМД Александр Логунов. Он отметил, что молодые депутаты принимали активное участие в совместных заседаниях комитетов с членами экспертно-консультативного совета. Особое внимание в деятельности уделялось вопросам взаимодействия со СМИ, поиску современных методов информирования населения о работе органов власти по выполнению Послания Президента страны. Также молодые парламентарии проводили среди жителей края мониторинг по разным общественно-политическим вопросам.

Николай Гриценко напомнил парламентариям о необходимости активно включаться в совместную работу, чаще информировать население о своей деятельности.

«В следующем году мы переходим на цифровое телевизионное вещание. И здесь тоже есть проблемы, над которыми будем работать. Также со следующего года совместно с департаментом информационной политики края возобновляем региональный творческий конкурс среди молодых журналистов Кубани. Поэтому вам нужно встретиться с представителями молодежных телестудий, редакторами молодежных и школьных газет, печатных СМИ, районных телерадиокомпаний и настроить их на участие в этом конкурсе. Призовой фонд очень достойный», – поставил перед молодыми депутатами задачу Николай Гриценко.

Далее в ходе заседания его участники обсудили актуальную тему культуры поведения в сети Интернет. По информации, представленной заместителем руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЮФО Алексеем Рахваловым, сегодня распространение личных сведений не только нарушает законодательство, но и может повлечь неблагоприятные последствия для пользователей. Докладчик напомнил о необходимости ответственно и осторожно подходить к вопросу предоставления персональных данных в Интернете, особенно, если речь идет о несовершеннолетних.

Завершая заседание, первый вице-спикер ЗСК вручил благодарственное письмо комитета по вопросам информационной политики зампреду профильного комитета СМД Александру Логунову за активную работу.