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Жители Воркуты сами назначили размер зарплаты мэру

18 декабря 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Воркуты сами назначили размер зарплаты мэру

Мэр Воркуты Игорь Гурьев использовал оригинальное административное решение, чтобы определить стоимость своего рабочего времени.

Чиновник и сейчас получает достойное материальное вознаграждение, судя по налоговой декларации за 2017 год он заработал 5 миллионов 349 тысяч рублей. Но вот что-то вздумалось ему узнать мнение подведомственного ему народонаселения в социальных сетях. На своей странице он разместил опрос, сколько должен получать мэр. Варианты ответов начинались с "Работать бесплатно" и заканчивались цифрой "до 400 тыс. рублей".

Результаты опроса показали, что более 8% воркутян хотят чтобы мэр работал бесплатно, 3,6% определили стоимость его рабочего времени в 300 тыс. рублей в месяц, столько же респондентов назвали сумму 400 тыс. 16,5% ограничились 200 тыс. 32% поставили галочку в графе 100 тыс. А подавляющее большинство - 36% - не считают чужих денег.

Конечно, мы точно не узнаем какой в итоге станет на самом деле зарплата мэра Воркуты, но такой диалог с горожанами чертовски приятен! Какие всё-таки скромные мэры в Воркуте и люди деликатные.

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