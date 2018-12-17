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Почему из-за рубля Лолиты в интернете поднялся такой шум?
17 декабря 2018, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
Вирусный ролик с эмоциональным выступлением певицы Лолиты по поводу пожертвований на благотворительность хотя бы по рублю в день захватил пространства Интернета. Что же так задело наших соотечественников в желании певицы прижучить жирующих чиновников?
Как только ни назвали помолодевшую и похорошевшую работницу сцены наши коллеги журналисты. И забытой певицей из 90-х, и безответственным и чёрствым гражданином, и обвинили в желании в очередной раз пропиариться. А по сути Лолита высказала раздражение, которое испытывает большинство граждан страны по поводу справедливости в распределении материальных благ, когда кому-то бисер мелковат, а кому-то щи жидковаты. Правда, мухи и котлеты в этом выступлении оказались в одной куче.
Но, по правде говоря, кого из вас не возмущали призывы с телеэкранов отправить платную смс, чтобы помочь умирающему ребёнку сделать операцию в Германии? Это нищие-то старухи будут присылать свои копейки, когда минута рекламы на телеканале стоит сотни тысяч долларов? Это в стране, богатой нефтью, газом, алмазами, цветными и драгоценными металлами, рыбой, пушниной и прочим на спасение ребёнка нужно искать деньги всем миром? Что не так сказала Лолита? Может быть про свои налоги? Теперь её ждут финансовые проверки? Или как Лайму Вайкуле будут терроризировать на каждом углу и в каждом телешоу?
Польза от её выступления хотя бы в том, что оно немного разбудило, встряхнуло заснувшую совесть. А может быть кто-то из жирных котов действительно отдаст лишнюю яхту, чтобы старикам и детям жилось лучше?
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