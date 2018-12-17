Предрождественская неделя явно «не задалась» в рижской Думе: с утра латвийское общество прибывает в шоке! Вице – мэр Риги Андрис Америкс подал в отставку!

Господин Америкс занимал должность заместителя мэра с 2010 году. Почему вице-мэр решил оставить свою должность?

Напомним, что на прошлой неделе, разгорелся скандал о возможных коррупциях в транспортном предприятии «Ригас Сатиксме», в котором были «замешаны» руководители рижской Думы и партии «Согласие». Как сообщалось, у вице-мэра, по месту жительства были проведены обыски.

Дело «Ригас Сатиксме» находится на «попечении» криминальной полиции. Какой будет исход дела – никто толком не знает. Вполне возможно, что именно это и послужило толчком для принятия вице-мэра такого решения. Действительно, лучше спокойная жизнь, чем допросы и обыски.

АНДРИС АМЕРИКС: «Я работал на совесть, и, на мой взгляд, это подтверждается доверием ко мне избирателей. Я не хочу оправдываться за то, что не делал. Никогда не участвовал в незаконных сделках и никак им не содействовал. В жизни каждого политика может наступить момент, когда главным становится вопрос репутации. И сейчас под угрозой не только моя репутация, но и репутация его партии и всей Рижской думы».

Немного истории

В 2001 году господин Америкс был избран в Рижскую думу. В 2005 году был в нее переизбран, где стал председателем комитета имущества и приватизации. Именно тогда, появились первые сообщения, что он замешан в коррупционной деятельности. Позже, эти разговоры утихли…

И вновь скандал! Более того, министр защиты окружающей среды и член партии « Нацобъединение» Каспарс Герхардс сообщил, что подготовлен законопроект о роспуске Рижской думы. Впрочем, мэр города Нил Ушаков подчеркнул, что такой проект был выдвинут на конгрессе Нацблока, а правовые решения не могут приниматься на конгрессах партий.

Ясно одно, за Рижскую думу и партию «Согласие» взялись основательно! Будет ли роспуск думы? Время покажет…



