В Крыму ответили на предупреждение Лаврова о провокациях

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности провокаций в конце декабря с украинской стороны. Лавров рассказал, как Россия может ответить на провокации Украины в Крыму

«Хочу успокоить всех крымчан. Провокации в отношении Крыма были с первого дня. Вероятность провокаций в ближайшие два-три месяца, конечно, есть. Но одно дело – хотеть, другое – иметь возможности для этого. Эта украинская власть уже не на многое способна», - заявил сегодня председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя предупреждение главы МИД РФ о возможности провокаций в регионе.

Кроме того, крымский парламентарий подчеркнул, что украинские власти не являются легитимными, и вести себя с ними следует так же, как с бандитами: «А мы ведем себя с этими властями так, как будто это хорошие люди, избранные демократическим путем», - приводит его слова РИА Новости.