Эдгард Запашный пожаловался на Cirque du Soleil Владимиру Путину

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году будет открыта стационарная площадка канадского цирка Cirque du Soleil.

По мнению известного дрессировщика, открытие стационарной сцены Cirque du Soleil в нашей стране неприемлемо. По его словам, это негативно скажется на российском цирке и спорте.

Глава российского государства ответил Запашному, что, в целом, согласен с его точкой зрения относительно конкуренции: "Я, скорее всего, на Вашей стороне. [...] Моя позиция близка к Вашей".

В свою очередь, представители канадской компании заявили, что российский дрессировщик не проверяет факты и интерпретирует полученную им информацию по своему усмотрению.

В группе "Сафмар" семьи бизнесмена Михаила Гуцериева, на которого сослался Запашный, заявили, что отношения с du Soleil не выходят за рамки арендных, и планов по развитию его в РФ нет.



