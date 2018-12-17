Эдгард Запашный пожаловался на Cirque du Soleil Владимиру Путину
17 декабря 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный пожаловался Владимиру Путину на то, что в Сколково в 2019 году будет открыта стационарная площадка канадского цирка Cirque du Soleil.
По мнению известного дрессировщика, открытие стационарной сцены Cirque du Soleil в нашей стране неприемлемо. По его словам, это негативно скажется на российском цирке и спорте.
Глава российского государства ответил Запашному, что, в целом, согласен с его точкой зрения относительно конкуренции: "Я, скорее всего, на Вашей стороне. [...] Моя позиция близка к Вашей".
В свою очередь, представители канадской компании заявили, что российский дрессировщик не проверяет факты и интерпретирует полученную им информацию по своему усмотрению.
В группе "Сафмар" семьи бизнесмена Михаила Гуцериева, на которого сослался Запашный, заявили, что отношения с du Soleil не выходят за рамки арендных, и планов по развитию его в РФ нет.
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