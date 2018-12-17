В Челябинской области 21-летний парень замерз насмерть на дороге

Дикий случай произошел в Челябинской области. На дороге замерз 21-летний парень, которого его приятели высадили в мороз из автомобиля на трассе между поселком Кассель и городом Верхнеуральском.

В соцсети обсуждают этот инцидент. Полиция в Челябинской области проверяет факт гибели молодого мужчины.

Двоюродная сестра погибшего парня забила тревого после того, как ее родственник перестал выхдить на связь. Она разместила пост о пропаже брата в группе «Черное&Белое. Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным издания Ura.ru, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и возвращался домой с проводов товарища в армию. В комментариях к посту пользователи сети предположили, что парня высадили из автомобиля из-за конфликта с приятелями, случившегося в машине.

Сестра погибшего так отреагировала на его гибель: «Найден, мертв. Высадили его ублюдки-недодрузья. Не дошел, замерз». Молодой человек скончался от переохлаждения.