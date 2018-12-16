Лишние люди будут жить на ренту?

Эксперты говорят, что повышение пенсионного возраста не решает проблему наполнения Пенсионного фонда России, 40% которого формируется не из страховых взносов, а за счёт госбюджета. Следующим ударом по народонаселению мира будет всеобщая роботизация, которая отнимет у человека рабочие места.



Мировые экономики уже готовятся к появлению искусственного интеллекта, всеобщей машинизации. Футурологи говорят, что работа станет уделом особо избранных, даже домашнюю работу будут выполнять машины. Что же тогда делать человеку? На что жить? Как один из выходов - выплачивать человеку безусловный базовый доход просто так, по факту его существования. В отличие от современных социальных выплат он должен быть справедливым, нивелирующим социальное расслоение населения. Уже сегодня такую ренту от природных ресурсов выплачивают по факту рождения своим гражданам в Арабских Эмиратах, на Аляске, в Норвегии. Это существенные суммы, позволяющие вообще не работать. Реализовывать же свои жизненные устремления человеку придётся в других сферах, не на работе.



В 2018 году эксперимент по выплате 560 евро в месяц жителям 25-50 лет проводят в Финляндии. В следующем году станут известные его результаты. Однако в Швейцарии 77% жителей отказались на референдуме от ежемесячных выплат в 2200 евро. У людей ещё есть время, что продумать этот вопрос как следует и с точки зрения финансов, и с точки зрения психологии. Чем будут заниматься люди, которым не надо будет идти на работу? Безобразничать и хулиганить как беженцы в Европе? Или созидать, творить, помогать друг другу?



