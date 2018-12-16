Эксперт: Нехватка пресной воды - хуже глобального потепления

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к длительным засухам и нехватке пресной воды.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев подтвердил, что эти две проблемы взаимосвязаны. Об этом пишет НСН.

«Та статистика, которая сегодня существует, говорит, что так называемые «волны тепла» будут учащаться и удлиняться. Эта тенденция подтверждается и модельными оценками. Эффект потепления будет усиливаться и бороться с ним придется сильнее, чем сейчас. Есть предположение, что если резко сократить эмиссию парниковых газов, то лет через 20-30 ситуация потихоньку начнет улучшаться», - заявил эксперт.