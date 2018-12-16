Эксперт: Как оставаться активным в старости

Австралийка Ирен О'Ши стала самой пожилой в мире парашютисткой. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса, прыгнув с парашютом. Удивительно, что ей 102 года.

Как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv, эксперт по вопросам долгожительства Анатолий Некрасов пояснил, как оставаться активным в старости.

"Вы знаете, часто говорят: генетика. Но на самом деле с генетикой уходят и в 20 лет, и в 40. Я считаю, что самый главный фактор, который объединяет всех долгожителей, – это оптимизм. Это вера в жизнь, отношение к людям, к миру, положительные эмоции", - объяснил эксперт.