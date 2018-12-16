Эксперт: Как выбрать качественное шампанское к новогоднему столу

В «Роскачестве» объяснили, как выбирать игристое вино к Новому году. Эксперты рекомендуют перед покупкой напитка внимательно посмотреть на этикетку. На ней должна быть надпись «игристое» или «советское шампанское». Об этом сообщают РИА "Новости".

Маркетолог Кирилл Прядухин рассказал, Как выбирать качественное игристое к новогоднему столу, пишет информационно-аналитический портал mir24.tv.

По его мнению, Новый год без игристого вина - не праздник. Необходимо перед покупкой ознакомиться с этикеткой, а также посмотреть на цену.

Также, как пишет Ридус, в некоторых странах существует декабрьская традиция праздновать День рождественского свитера. Так, эта благотворительная акция была придумана фондом «Save the Children» («Спасти детей») в 2012 году.