Умер почетный директор Института философии РАН Вячеслав Степин

В Российском философском обществе (РФО) сообщили о смерти почетного директора Института философии РАН Вячеслава Стёпина. Президент РФО Вячеслав Степин умер 14 декабря. Ему было 84 года.

Вячеслав Семёнович Стёпин родился в 1934 году в поселке Навля Брянской области в семье учителей. После возвращения с войны отец Стёпина перевёз семью в Минск.

Окончив школу, Вячеслав Стёпин поступил на отделение философии исторического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) и изучал физику на физическом факультете этого же вуза.

В 1987 году Стёпин стал директором Института истории и естествознания АН СССР, в этом же году был избран членом-корреспондентом Академии наук. В 1994 году стал академиком РАН. Стёпин был директором Института философии РАН в 1988 — 2006 годах, а в 2006 году стал его научным руководителем. В 2000 году возглавил Российское философское общество.