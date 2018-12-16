В Подмосковье на следующей неделе ожидаются аномальные морозы

Специалисты гидрометеорологической службы сообщили, что на следующей неделе в Московской области ожидаются аномальные морозы, нехарактерные для середины декабря в этом регионе.

Уже с сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье заметно похолодало. На следующей неделе синоптики прогнозируют снижение температуры до -20 градусов. Такой низкий температурный фон является нехарактерным для столичного региона. Климатическая норма составляет 13-14 градусов ниже нуля, уточнили специалисты Росгидромета.

Метеорологи также сообщили, что на следующей неделе ожидается слабый снег и повышенное атмосферное давление, передают «Вести Подмосковья».