«Цифровое общество» будет голосовать в интернете?

ЦИК РФ анонсировал присоединение к национальному проекту «Цифровая экономика». Основные тезисы, соблюдение которых необходимо в ходе цифровизации избирательного процесса, уже сформулированы.

При том, что во всем мире уже более века используются различные технические средства подсчета голосов, позволяющие исключить ошибки и фальсификации, все еще существует настороженное отношение к электронному голосованию. Во многих странах от него отказываются, хотя оно может стать удобной альтернативой открепительным талонам.

Это значит, что в ближайшее время нас ожидает цифровизация избирательного процесса, укладывающаяся в общую концепцию «цифрового общества». Ныне существующие технологии уже позволяют это сделать, однако участники процесса отмечают необходимость повышения доверия к электронному голосованию путем жесткого контроля и перепроверки человеком, пишет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».