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Найдено самое счастливое место на планете
15 декабря 2018, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты социальной сети Instagram определили самое счастливое место на планете, основываясь на геолокации эмодзи, которые публиковали пользователи по всему миру на протяжении 2018 года.
Проанализировав поставленные пользователями хештеги, геолокации и смайлики, эксперты пришли к выводу, что это токийский Диснейленд. Информация приводится на официальном сайте Instagram.
Больше всего счастливых смайликов за год пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда. Также пользователи 14 млрд раз использовали эмодзи в виде сердечка.
Самым популярным фильтром для лица за прошедший год стали глаза-сердечки, а наиболее популярными хештегами - #metoo, #timesup и #marchforourlives, а также #bodypositive.
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