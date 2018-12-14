В Госдуму внесли законопроект о защите Рунета

В Госдуму внесен пакет поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», призванных повысить устойчивость и надежность работы сети интернет в РФ.

«С учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США, декларирующей принцип «сохранения мира силой», необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки в законодательство, предложенные группой депутатов Госдумы, предусматривают создание инфраструктуры, позволяющей обеспечивать работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет, сообщает «КоммерсантЪ».