ДТП в Дмитрове: погиб человек

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, На 75 км автодороги А104 Москва - Дмитров - Дубна в Дмитровском городском округе произошла авария.

Как пишет сайт Подмосковье сегодня, при столкновении погиб один человек.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге Суджа–Сумы вблизи села Гоголевка Курской области, передает НСН с ссылкой на glavny.tv.

В Иркутской области за сутки произошло 150 ДТП – 10 человек пострадали, один погиб, сообщает Телеинформ.