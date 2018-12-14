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На КМЭЗ установили новый немецкий фильтр
14 декабря 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Фильтр производства Германии и стоимостью 290 миллионов рублей поставили на Кыштымском медеэлектролитном заводе. Он улавливает 99 процентов газов и взвесей. Работы провела Русская медная компания.
Два двухэтажных блока площадью порядка 2.2 тысяч квадратных метров позволят сделать воздух вокруг предприятия и в цехах гораздо чище. По заявлению экспертов, такая модернизация - прекрасный опыт для небольших городов, где есть не только стабильная работа, но и благоприятная атмосфера.
Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
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