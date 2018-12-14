В Кремле оценили желание Кадырова привлечь еще больше средств в Чечню

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 14 декабря, прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что региону не хватает денег на эффективное развитие.

По словам Пескова, руководители регионов в рамках встреч с главой государства довольно часто говорят об увеличении финансирования тех или иных проектов, это является абсолютно нормальной практикой. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова пресс-секретаря Владимира Путина, подобные вопросы, однако, следует адресовать правительству.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что Чечня могла бы развиваться еще быстрее, однако для этого необходимы дополнительные средства.