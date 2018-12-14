Синоптики предупредили об укреплении мороза в Москве в будущее воскресенье

Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы об укреплении мороза в Москве в будущее воскресенье, 16 декабря. Зима полностью вступила в свои права. Хотелось бы на Новый год снега. Вероятно, благодаря гряжущим морозам снег в Москве не растает.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 15 декабря, в Москве дневная температура воздуха составит минус 4 - минус 6 градусов. По области - до минус 9. Резкое понижение температуры ожидается в ночь на 16 декабря.

Дежурный синоптик центра «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на фоне малооблачной погоды без осадков в Москве мороз может окрепнуть, похолодает до минус 18 градусов, - передаёт RT.

В воскресенье, 16 декабря, днём на фоне солнечной погоды без осадков в столичном регионе будет морозно: в дневные часы до минус 15 в мегаполисе, от минус 12 до минус 17 за городом. Атмосферное давление будет очень высоким — 764 мм ртутного столб.