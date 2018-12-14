Рейтинг Олега Кожемяко задыхается в угольной пыли

Приморский край, ставший чемпионом по количеству и качеству скандалов в минувший предвыборный цикл, сохранил за собой статус непредсказуемой территории, вновь заставив сжиматься сердца кураторов из внутриполитического блока Кремля.

Рейтинг назначенного Президентом врио губернатора Приморья Олега Кожемяко едва достигает 40%. И это при том, что за 50 дней руководства регионом он всерьез обозначил решение целого ряда актуальных проблем территории: взялся за расселение ветхого фонда (более 800 тысяч человек переедут в новое жилье уже в 2019 году), занялся вопросом обманутых дольщиков, добился снижения на 30% цен на продукты рыболовства, обновил оборудование и технику в медучреждениях региона, обеспеченил единовременной выплаты приезжающим в Приморье врачам (свыше 800 тыс. рублей) и доплаты к основному окладу медработникам. Вдвое увеличилась сумма, направляемая на бесплатное ежедневное питание младшеклассников. Был принят региональный закон о «Детях войны», который предусматривает льготы на проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных платежей и денежную выплату к 9 мая. Общая же стоимость пакета социальных законов, инициированных главой края, составила 11 млрд рублей.

Для начала губернаторства, казалось бы, неплохой задел. Однако на фоне главной беды региона – экологической – все остальные шаги властей кажутся местным жителям не столь горящими. А главным раздражителем здесь был и остается грузовой терминал в морском порту Находки – ОАО «Терминал Астафьева», с жалобой на который еще в ходе прошлогодней «Прямой линии» к Путину обратился местный школьник Андрей Боль. Ребенок тогда ярко живописал проблему угольной пыли из-за погрузки угля в порту открытым способом. Президент обещал разобраться, однако ситуация с тех пор только усугубилась.

Растущие объемы экспорта угля, обеспечивающие приток валюты владельцу терминала, а также нежелание собственника предпринимать меры экологической безопасности разогрели народные протесты до критической отметки. Актуализировал проблему ноябрьский экспертный круглый стол в Москве, посвященный обсуждению доклада «Избирательная кампания в Приморье: особенности выбора», где обсуждались в том числе экологические проблемы региона и их влияние на позиции местной власти. «За последние 10 лет в Находке выявляется в 10 раз больше онкобольных, 17% смертей в городском округе вызваны злокачественными образованиями», - в частности, подчеркнули докладчики. А социологи обозначил последствия – рейтинг Олега Кожемяко за месяц едва увеличился на 5%. «Бывший глава Сахалина занимается электоральным «бегом на месте». Второй тур почти гарантировано означает для Кожемяко если не поражение, то весьма сомнительную победу», - уверен эксперт Центра ПРИСП Николай Пономарев.

Не сильно сказались на цифрах поддержки и усилия федерального центра по продвижению своего кандидата: ни согласие Путина с инициативой Кожемяко перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток, ни отказ «Патриотов России» от участия в выборах губернатора для минимизации риска второго тура.

Заострил пробленость региона и непростое положение Кожемяко телеграм-канал «Незыгарь», представивший 13-минутный фильм об экологической катастрофе в Находке. Автор документалки - директор Института актуальной экономики Никита Исаев - напомнил, что еще в 2014 году было принято решение о закрытии открытой перевалки угля, однако владельцы «Терминала Астафьева» «игнорируют требование и властей, и жителей». За это время, добавил Исаев, из Находки уехало более 7 тысяч человек (а это 5% всего населения города!), из прибрежных вод ушла рыба.

При этом и эксперты, и заинтересованные в предвыборном процессе политики, и сами жители прекрасно понимают, что государство глобально менять ситуацию с углеотгрузками не станет.. Еще в августе глава государства заявил о необходимости увеличить экспорт угля на 50% за счет поставок в страны Азии. А значит объем перегрузки на «Терминале Астафьева» будет увеличен.

В итоге именно решение угольной проблемы оказалось главным критическим моментом всей предвыборной кампании Олега Кожемяко. И даже заявление губернатора о том, что стивидоры будут платить экологический сбор на нужды города – до 15 рублей с каждой тонны – не может в народном восприятии снять с власти ответственность за неэффективных управленцев «Терминала Астафьева».

Все попытки пиарщиков врио губернатора нейтрализовать электоральную угольную угрозу ни к чему не привели. Хуже того, в стремлении заглушить неудобную тему агрессивным продвижением своего кандидата «из каждого утюга» они сподвигли народ на едкое творчество («День в Приморье сменяется ночью, Мы благодарны, Олег, очень-очень!»).

В результате сложилась критическая ситуация – по информации источников из администрации Приморья, очередное упоминание проблемного «Терминала Астафьева» вызывает у Олег Кожемяко глухое раздражение. Теперь понятно, что еще на старте предвыборной кампании надо было проявить предельную ультимативную жесткость в диалоге с владельцам углепорта, требуя неукоснительного соблюдения экологических норм и достигнутых ранее договоренностей.

Выигрывать же в первом туре кандидату от власти надо фактически «любой ценой» (именно этого и ожидает Москва), а потому и снимаются с выборов любые мало-мальски серьезные соперники… Однако, Олегу Кожемяко и технологам его кампании не стоит забывать, что Приморье – регион непростой и не все методы здесь годятся…

Именно об этом напоминает судьба его предшественника – Андрея Тарасенко, доигравшегося в итоге до второго тура выборов губернатора Приморья, по скандальным итогам которого федеральный центр был вынужден аннулировать результаты голосования и назначать новый предвыборный цикл. По информации региональных СМИ, именно Находка стала одной из главных точек вброса голосов за Тарасенко.

Есть мнение, что «удружил» Тарасенко с высоким «голосованием» за него во втором туре в Находке именно владелец "Терминала Астафьева". Вспомним про личные амбиции хозяина терминала, который однажды уже почти примерил на себя статус врио губернатора Приморья. В сентябре СМИ со ссылкой на источники газеты "Ведомости" в Кремле сообщали, что "возглавить регион до новых выборов может бывший депутат Госдумы Руслан Кондратов".

Опасность повторения скандального сценария выглядит и на этих выборах вполне реалистичной, учитывая тему экологической катастрофы в Находке и растущие протестные настроения в городе из-за угольного терминала. Любое сомнение в итогах выборов способно привести к недовольству людей и подорвать репутацию нового избранного губернатора. Достаточно одного неверного шага – например, вновь растиражированных фактов вброса голосов за кандидата от власти – и политическая карьера и перспективы Олега Кожемяко могут превратится в пыль. И в этом сценарии в Кремле вполне могут вновь вспомнить об источнике уже другой пыли - угольной – о «бывшем депутате Государственной Думы» …