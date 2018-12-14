Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам, как защититься от мошенников. Очень часто пожилые доверчивые люди поддаются на уловки злоумышленников и теряют свои последние накопления, приобретая бесполезные лекарства или некачественные товары.

Советы опубликован на сайте ведомства. Нередко мошенники под видом представителей органов государственной власти, используя фальшивые удостоверения и апеллируя тем, что пенсионер попал под действие некой государственной программы адресной помощи, разводят человека на крупные суммы.

Чтобы не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует:

1. Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты).

2. Если Вы получили СМС-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств, не перезванивайте по указанному в СМС номеру! Всю информацию проверяйте только лично в банке. Номер телефона указан на ВАШЕЙ банковской карточке.

3. Если Вам дают заполнить анкету или опросный лист - внимательно изучите их содержание.

4. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику. Товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена завышена в десятки раз. С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации массажа, презентации косметики с «исключительными» свойствами и пр. Продавцы таких товаров и услуг убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы.

Внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и не поняв предварительно их содержание.

Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается.

Если Вы или Ваши близкие всё же подписали договор с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг, то следует помнить, что за защитой своих прав Вы можете обратиться в Роспотребнадзор.

Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг 8 800-100-29-26