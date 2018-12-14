//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы
- Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура
- Дочь Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову положили в больницу
- Актриса Анастасия Макеева перед Новым годом сделала подтяжку лица
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам, как защититься от мошенников
14 декабря 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам, как защититься от мошенников. Очень часто пожилые доверчивые люди поддаются на уловки злоумышленников и теряют свои последние накопления, приобретая бесполезные лекарства или некачественные товары.
Советы опубликован на сайте ведомства. Нередко мошенники под видом представителей органов государственной власти, используя фальшивые удостоверения и апеллируя тем, что пенсионер попал под действие некой государственной программы адресной помощи, разводят человека на крупные суммы.
Чтобы не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует:
1. Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты).
2. Если Вы получили СМС-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств, не перезванивайте по указанному в СМС номеру! Всю информацию проверяйте только лично в банке. Номер телефона указан на ВАШЕЙ банковской карточке.
3. Если Вам дают заполнить анкету или опросный лист - внимательно изучите их содержание.
4. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику. Товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена завышена в десятки раз. С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации массажа, презентации косметики с «исключительными» свойствами и пр. Продавцы таких товаров и услуг убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы.
Внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и не поняв предварительно их содержание.
Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается.
Если Вы или Ваши близкие всё же подписали договор с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг, то следует помнить, что за защитой своих прав Вы можете обратиться в Роспотребнадзор.
Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг 8 800-100-29-26
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Наука
Ученые разработали простой метод предсказания даты смерти человека
//В мире
В Госдуме рассчитали возможный срок крупномасштабной провокации Киева в Донбассе
//Общество
Какие социальные пособия будут получать жители Москвы с 2019 года
//Новости МирТесен
//В мире
Снявшийся с Порошенко десантник с шевроном СС на форме извинился
Актриса Анастасия Макеева перед Новым годом сделала подтяжку лица
Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Лукашенко сообщил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу
//Общество
//Общество
//В мире
//Наука
//В мире
Живут же люди! Боливия – страна, победившая фастфуд и «купи меня» визуализация
//Общество
Русфонд опроверг информацию о снижении суммы долга семьи Фриске
Женщина на парковке у поликлиники разбила голову автоледи с грудным ребенком
//В мире
Выложено пророчество о потере Украиной Закарпатья после поражения ВСУ в Донбассе
//Спорт
В Москве задержан подросток, стрелявший из "пневматики" по трамваям
//В мире
США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР
Бузова опубликовала трогательный снимок с женской частью своей семьи
//В мире
Глава МВД Франции поблагодарил полицию за уничтожение страсбургского террориста
//В мире
Инкассаторский автомобиль рассыпал деньги по трассе в Нью-Джерси