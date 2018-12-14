Русфонд опроверг информацию о снижении суммы долга семьи Фриске

Благотворительный фонд Русфонд, собирающий средства для лечения тяжелобольных детей, опроверг информацию о снижении суммы долга семьи Жанны Фриске с 21 миллиона до 7 миллионов.

Вскоре после рождения сына Жанна Фриске стала жаловаться на сильнейшие головные боли. Певице поставили диагноз - онкология. Семья и самые близкие Жанны скрывали диагноз. Родные Жанны оплачивали лечение самостоятельно.

У Фриске было столько поклонников, что они забили тревогу, почему такая популярная артистка так долго не возвращается на сцену. Тогда гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев сделал публичное признание - Жанна серьезно больна.

Многие поклонники звезды захотели ей помочь.

Русфонд объявил сбор денег. Часть денег пошла на оплату лечения. Денег было собрано так много, и еще при жизни Жанна решила отдать их на лечение детишек, больных раком. После длительной борьбы за жизнь Жанна Фриске умерла в июне 2015 года.

В 2017 году суд вынес решение о взыскании с родителей певицы более 21 миллиона рублей, выделенных Русфондом на ее лечение. Недавно "Комсомольская правда" со ссылкой собственный источник заявила, что фонд согласился снизить сумму долга семьи Фриске с 21 до 7 миллионов рублей. В Русфонде опровергли эту информацию, - передает РИА Новости.

В сообщении, опубликованном на сайте фонда говорится, что никто со стороны ответчиков (семьи Фриске или их представителей) не обращался в Русфонд или к его представителям с предложением заключить мировое соглашение.

"Мы не будем обсуждать условия, при которых сумма долга может быть уменьшена, так как эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, которым срочно нужна помощь", – подчеркнули юристы фонда.