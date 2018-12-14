Какие социальные пособия будут получать жители Москвы с 2019 года

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о социальных выплатах для москвичей в 2019 году. Для пенсионеров сохраняется минимальная сумма пенсии - 17 500 рублей, - сообщает kp.ru.



1. Всем семьям, в которых в 2019 году родятся дети будет положена единовременная выплата.

При рождении ребенка: 5500;

- на второго и последующих детей - 14 500.

2. Малообеспеченным семьям

Ежемесячное пособие на ребенка для семей с доходами ниже прожиточного минимума:

на детей в возрасте от 0 до 3 лет:

- одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, - 15 000;

- в остальных семьях - 10 000

на детей в возрасте от 3 до 18 лет:

-одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, - 6000;

-в остальных семьях - 4000.

Ежемесячная компенсация инвалидам и участникам Великой Отечественной войны для частичной компенсации расходов на продукты из социально необходимого набора - 2000.

Ежемесячная компенсация инвалидам вследствие военной травмы во время Великой Отечественной войны, не выработавшим стажа для полной пенсии по старости (за выслугу лет), - 2000.

Дополнительная ежемесячная выплата Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы - 25 000.

Ежемесячная компенсация одному из родителей погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев России - 15 000.

Дополнительная пожизненная ежемесячная выплата пенсионерам - почетным гражданам Москвы - 50 000.

Ежемесячная компенсация пенсионерам - народным артистам СССР (РСФСР, России), заслуженным артистам РСФСР или России - 30 000.

Полный перечень городских пособий и доплат - на сайте mos.ru.