В Госдуме прокомментировали признания Бутиной: Девушку сломали

В Госдуме прокомментировали признание россиянки Марии Бутиной вины по одному из пунктов обвинения в США. Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Бутину в США сломали, создав невыносимые условия содержания в тюрьме, - сообщает kp.ru. Мария Бутина признала, что участвовала в сговоре с целью нанести вред США

По мнению Слуцкого, очевидно, девушка признала вину под давлением, хотя она сама и отрицает, что содержание в одиночной камере как-то повлияло на ее решение. Депутат считает, что "в таких обстоятельствах сломаться может каждый, даже здоровый мужик". Как подчеркнул Слуцкий, "хваленое американское правосудие в деле Бутиной - это пример современной политической инквизиции".

По словам депутата, обвинения Марии Бутиной сфабрикованы, весь процесс явно политизирован. Слуцкий полагает, что при любых обстоятельствах Россия должна добиваться возвращения Марии на родину.

13 декабря арестованная в Вашингтоне россиянка в суде признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США. В суде Бутина подтвердила, что участвовала в сговоре с начала 2015 года до начала 2018-го. Ей грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в размере до 250 тысяч долларов. Судья при этом не исключает и возможность депортации россиянки на родину.