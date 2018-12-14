Два сотрудника пожарной охраны погибли на станции Мак-Мердо в Антарктиде
14 декабря 2018, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
Два сотрудника пожарной охраной погибли при неустановленных на данный момент обстоятельствах на станции Мак-Мердо в Антарктиде. Станции Мак-Мердо в Антарктиде - американская.
На сайте Национального научного фонда США сообщается о гибели рабочих, которые занимались пожарной охраной объектов.
По данным фонда, инцидент с работниками пожарной службы произошел, когда они проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, в котором находится один из генераторов станции. Пострадавших обнаружил пилот вертолета, который ждал окончания работ, - сообщает Газета.ру.
Один из рабочих умер на месте происшествия, второй скончался в госпитале.
Сейчас причины гибели людей на станции Мак-Мердо в Антарктиде устанавливаются.