Два сотрудника пожарной охраны погибли на станции Мак-Мердо в Антарктиде

Два сотрудника пожарной охраной погибли при неустановленных на данный момент обстоятельствах на станции Мак-Мердо в Антарктиде. Станции Мак-Мердо в Антарктиде - американская.

На сайте Национального научного фонда США сообщается о гибели рабочих, которые занимались пожарной охраной объектов.

По данным фонда, инцидент с работниками пожарной службы произошел, когда они проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, в котором находится один из генераторов станции. Пострадавших обнаружил пилот вертолета, который ждал окончания работ, - сообщает Газета.ру.

Один из рабочих умер на месте происшествия, второй скончался в госпитале.

Сейчас причины гибели людей на станции Мак-Мердо в Антарктиде устанавливаются.