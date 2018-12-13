В московских аэропортах из-за непогоды отменили 14 рейсов

Из-за непогоды в московских аэропортах в четверг, 13 декабря, были отменены четырнадцать рейсов. Согласно последней информации источников, к настоящему моменту задерживаются более тридцати рейсов.

Подобная ситуация в столичных авиагаванях наблюдается на фоне снегопада, который обрушился на город сегодня после обеда, передает РИА "Новости" . Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что снег будет идти вечером и ночью, а также продолжится в пятницу.

Известно, что во "Внуково" отменили два рейса, а пять были задержаны, в "Домодедово" были отменены 12 рейсов, а задержаны 13. В "Шереметьево" задержали 14 рейсов.