Эксперт: Правила дорожного движения должны быть стабильными

Как передает ТАСС, ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. Запрет, в первую очередь, будет действовать для министерства внутренних дел.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин поддержал идею, пишет НСН.

"Правила дорожного движения должны быть стабильными. Люди привыкают к определённым нормам, правилам поведения на дорогах и когда они меняются, это сразу вызывает определённую нервозность, непонимание того, что и как надо делать. Часто это связано с дорожными знаками, приоритетом", - отметил Похмелкин.

По мнению Петра Шкуматова, "это очень правильное решение. Непрерывное перекраивание ПДД просто достало. Водители просто не успевают следить за новшествами". Об этом сообщает Ридус.