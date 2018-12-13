В Химках молодой человек занимался распространением запрещенных веществ

Как передает пресс-служба областного главка МВД, запрещенные вещества обнаружили полицейские у 27-летнего молодого человека. Он пытался сбыть наркотик в Химках.

Его остановили у дома на улице Пожарского, когда он пытался сбыть наркотическое средство покупателю. У него нашли сверток с гашишем, также еще четыре хранилось в его квартире, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы.