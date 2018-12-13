Бандиты в Домодедово похитили женщину и просили у ее мужа выкуп

Мошенники в подмосковном Домодедово похитили женщину и вымогали у ее мужа выкуп в полмиллиона рублей, как передает пресс-служба областного главка МВД.

«При передаче части требуемой суммы в 420 тысяч рублей в одном из кафе Подольска был задержан один из похитителей - двадцатитрехлетний уроженец Средней Азии, который под контролем оперативников сообщил своим подельникам о благополучном получении выкупа, после чего похищенная была освобождена», - сообщили в главке. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также в Иркутске задержали группу молодых людей, занимавшихся хищениями имущества из автомобилей, как сообщает Телеинформ.