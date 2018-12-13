Полиция Джанкоя задержала похителей цыплят с птицефабрики

С джанкойской птицефабрики в мае этого года пропало 60 цыплят. Нанесенный организации ущерб оценили в 8 тысяч рублей, пишут «Аргументы недели-Крым». Об инциденте сообщил в полицию директор предприятия, пишет пресс-служба крымского главка МВД.

По его словам, в этот же месяц группа неизвестных пыталась похитить с фабрики 200 голов цыплят, общая стоимость которых оценивается почти в 26 тысяч рублей. Охране удалось пресечь попытку, но поймать нарушителей не вышло.

Следствие установило подозреваемых в преступлении. По делу задержано семеро безработных местных жителей, трое из которых оказались братьями. На задержанных завели уголовное дело за кражу и покушение на кражу. Им грозит до пяти лет заключения.