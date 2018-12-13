В Москве интернет-провайдеры повышают цены

В Москве интернет-провайдеры с нового года повысят стоимость услуг. Помимо того, что принят "закон Яровой", с 2019 года повышается НДС с 18 до 20 процентов. Бизнес пытается компенсировать затраты, пишет "Коммерсант". По данным издания, провайдер RiNet повысит стоимость услуг на 5%.

Участники рынка объясняют повышение стоимости интернета тем, что уже вступил в силу ряд нововведений, требующих "многомиллионных затрат": это правительственные поправки о взаимодействии с органами следствия, обязанность хранить голосовые сообщения и СМС, изображения, звуки, видео и иные электронные данные пользователей, предстоящее повышении НДС до 20%.

Рост цен на интернет-услуги уже отмечен у МГТС. В компании поясняют это обновлением тарифов в связи с изменениями скорости передачи данных по запросам пользователей.

О росте цен на домашний интернет на 30 рублей с 1 ноября сообщал и "Ростелеком". Изменения касалась архивных тарифов и произошли во всех регионах. Возможно повышение цен на интернет и в регионах. Хотя в субъектах скачок цен на 8-10% был отмечен еще в мае.