В сеть попало видео, как 15-летняя мажорка сбила сотрудника ДПС в Челябинске. Сообщения в СМИ о новой "челябинской Маре Багдасарян" появились в сети почти месяц назад.

О том, что несовершеннолетняя школьница каталась со своим другом на автомобиле Mercedes-Benz своей родственницы, находясь в состоянии опьянения, под утром врезалась в автомобиль Lifan и скрылась с места ДТП, - написал портал 74.ру.

Юную автоледи попытался остановить инспектор ГИБДД, но она сбила его и продолжила движение. После девушка врезалась в дорожный знак "Объезд препятствия", бросила автомобиль и попыталась убежать. Кадры наезда на сотрудника ДПС сегодня появились в TamTam-канале Следственного комитета РФ. На видно запечатлено, как девушка сбивает полицейского и уезжает с места ДТП. Проводить проверку ДТП начали только после публикации видео в соцсетях.

"В ходе проверки будет также дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции, которые не зафиксировали ДТП в установленном законом порядке", — говорится в сообщении СКР.