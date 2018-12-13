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Четыре простых совета, как продлить долголетие
13 декабря 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые дают простые советы, как человеку долгие годы оставаться в разуме и силе. Первая система организма, которая страдает от возраста, - иммунитет. Иммунных клеток становится меньше, и они хуже работают, - сообщает kp.ru.
Со снижением иммунитета защитный щит тела становится "дырявым", и к человеку "прилипают" тяжелые болезни. Врачи рекомендуют регулярно проходить вакцинацию, хотя бы от пневмококков и гриппа.
В течение жизни клетки организма людей неоднократно обновляются, делясь. Но с каждым таким делением укорачиваются теломеры - концевые "колпачки" хромосом. Когда их длина уменьшается до критической отметки, клетка гибнет.
Остановить этот процесс очень даже просто. Как доказано учеными, полноценный сон в течение семи часов в сутки тормозит снижение длины теломеров. При этом, не надо спать больше семи часов, эффекта не будет. Ученые наоборот говорят: чем больше спишь, тем выше риск умереть во сне.
Многим людям, у кого повышен уровень вредного холестерина, медики назначают статины. Эти препараты обладают, как утверждают ученые, эффектом замедления старения.
Замечали, как выглядит лицо у людей, которые очень любят загорать. Плюс 10 лет. Солнце - причина фотостарения. Ультрафиолет разрушает белки эластин и коллаген, которые отвечают за упругость и эластичность кожи. Использовать солнцезащитный крем желательно не только на море, но и применяя ежедневную косметику.
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