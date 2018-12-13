В Москве нашлась «пропавшая» украинская журналистка

Известную украинскую журналистку Елену Бойко, которая много критиковала действия украинской армии, нашли в миграционном центре. Ее могут депортировать на Украину до Нового года.

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что Бойко перестала выходить на связь 10 декабря. Сообщалось, что журналистку прямо из дома забрали люди в форме. Вплоть до 12 декабря о ней не было вестей.

Журналист Руслан Осташко, отслеживающий ситуацию, накануне сообщил, что у Бойко возникли некоторые проблемы с миграционными документами. Судя по всему, у его коллеги отсутствует статус беженца.

В Генпрокуратуру направлено прошение опротестовать решение суда о депортации Елены Бойко. На Украине ей может грозить опасность: "В случае выдворения на Родину ее может ожидать расправа", - заявил Шаргунов.