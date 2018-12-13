Защиты премии «Серебряный Лучник» пройдут в Техническом Университете УГМК

Исполнительная дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал и Технический университет УГМК договорились о сотрудничестве в рамках конкурса.

Публичная защита проектов, вошедших в шорт-лист VII Региональной премии «Серебряный Лучник» - Урал пройдет в Техническом Университете УГМК 1 февраля 2019 г. Параллельно с публичными защитами запланирована большая образовательная программа Участники и слушатели смогут посетить мастер-классы членов жюри Премии, экспертов отрасли и известных представителей профессионального сообщества.

Технический университет УГМК — это первый в России частный инженерный ВУЗ горно-металлургического профиля. Создан в 2013 году Уральской горно-металлургической компанией. Университет ведет активную научно-исследовательскую деятельность в сфере металлургии, обогащения, горного дела, энергетики и автоматизации. Находится в г. Верхняя Пышма.



Напомним, для участия в конкурсе принимаются проекты, реализованные или завершенные в 2018 году. Правила участия в Региональной премии «Серебряный Лучник-Урал» не ограничивают масштаб и формат проектов. Все работы регистрируются на безвозмездной основе. Обладатель Гран-при автоматически попадает в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и будет допущен до публичной защиты в Москве также без внесения организационного взноса. Все желающие могут принять участие, отправив заявку и презентацию проекта в адрес Исполнительной дирекции Премии «Серебряный Лучник» — Урал до 30 декабря 2018 года. Подробнее ознакомиться с правилами участия, а также подать заявку можно на сайте luchnik-ural.ru.

Информационные партнёры VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал:

Медиахолдинг «Гранада Пресс», «Вечерний Челябинск», «ЧелябинскСегодня», «Южноуральская панорама», «Полит74», Радио «Комсомольская правда», «PRоБизнес72».