NASA опубликовало карты опасных изменений береговой линии Восточной Антарктиды

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что ледники в Восточной Антарктиде, которые ранее считались стабильными, начали таять. Как отметили в NASA, ранее ученые считали, что находящиеся в Восточной Антарктиде ледники не подвержены глобальным изменениям.

Американские исследователи зафиксировали таяние ледника Тоттен — самого большого в этом регионе. Ученые предупредили, что если он растает полностью, то уровень мирового океана повысится более чем на три метра, - сообщает Газета.ру.

По данным NASA, таять начали и ледники меньшего размера — Вандерфорд, Андервуд, Бонд и Адамс.

В статье, опубликованной на сайте NASA, говорится, что высота четырех ледников, расположенных западнее Тоттена, с 2008 года уменьшилась почти на три метра и продолжает уменьшаться примерно на 25 сантиметров в год. По прогнозу ученых, не исключено, что скорость таяния льдов начнет еще ускоряться.