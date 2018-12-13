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NASA опубликовало карты опасных изменений береговой линии Восточной Антарктиды

Ледники здесь начали таять, а считались стабильными

13 декабря 2018, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

NASA опубликовало карты опасных изменений береговой линии Восточной Антарктиды
фото: pixabay.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что ледники в Восточной Антарктиде, которые ранее считались стабильными, начали таять.  Как отметили в NASA, ранее ученые считали, что находящиеся в Восточной Антарктиде ледники не подвержены глобальным изменениям.

Американские исследователи зафиксировали таяние ледника Тоттен — самого большого в этом регионе. Ученые предупредили, что если он растает полностью, то уровень мирового океана повысится более чем на три метра, - сообщает Газета.ру.
По данным NASA, таять начали и ледники меньшего размера — Вандерфорд, Андервуд, Бонд и Адамс.

В статье, опубликованной на сайте NASA, говорится, что высота четырех ледников, расположенных западнее Тоттена, с 2008 года уменьшилась почти на три метра и продолжает уменьшаться примерно на 25 сантиметров в год. По прогнозу ученых, не исключено, что скорость таяния льдов начнет еще ускоряться.

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