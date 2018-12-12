В сети появилось уникальное видео взлета МиГ-35 на форсаже

В сети в среду, 12 декабря, появилась уникальная видеозапись. Согласно последней информации, на кадрах запечатлен практически вертикальный взлет в режиме форсажа истребителя поколения 4++ МиГ-35.

Специалисты отмечают, что данный маневр может быть выполнен благодаря тому, что тяга двух двигателей МиГ-35 больше, чем общий вес самого летательного аппарата, передает сегодня телеканал "Звезда"

Напомним, ранее стало известно, что полностью комплекс испытаний легкого истребителя будет завершен в будущем году. Не исключено, что на платформе этого самолета впоследствии создадут также корабельную версию.