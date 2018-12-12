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Владимир Елистратов рассмотрит 12 предложений эко-активистов
12 декабря 2018, 18:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Врио главы Челябинска Владимир Елистратов сегодня, 12 декабря, в День конституции провел личный прием граждан. В это же время рядом с мэрией собралось порядка 50 эко-активистов на несанкционированный митинг. Несмотря на явную провокацию, и.о. главы города встретился с челябинцами, выслушал их предложения и гарантировал, что по каждому из них до конца года предоставит письменный ответ.
- Лидер движения "Стоп ГОК" Василий Московец за недолгий политический отрезок превратился из общественного деятеля, которому лично позвонил президент Путин, в организатора сомнительных и опасных пиар-акций, - отметил политолог Александр Мельников. - Акций, которые общественному порядку и безопасности людей угрожают, а к решению экологических проблем города не приближают.
Сотрудники мэрии и собственно врио главы города Владимир Елистратов вышли из ситуации с честью - смогли и организовать не очень понимающих куда и зачем они пришли людей, и найти для них нужные слова. Но подозреваю, что история на том не закончилась, и свое слово в отношении этой несанкционированной публичной акции выскажут правоохранительные органы.
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