В столице состоялась торжественная церемония вручения паспортов подросткам

В Москве состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним подросткам. В День Конституции первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-полковник полиции Александр Горовой вручил документ детям из разных регионов страны, которые добились особых успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

Шалыгина Мария из Ярославля хорошо учится в школе. Занимается пулевой стрельбой несколько лет, даже имеет первый взрослый разряд. В этом году девочка вместе с другом спасла ребенка. Двухлетний мальчик чуть не утонул в пруду. «За ним, видимо, не уследил его старший брат. Ребенок играл на детской площадке, а потом решил подойти к воде, – рассказывает Маша. – Мы находились рядом. Мой друг Никита услышал плач и побежал к мальчику. Я помчалась вслед». Девочка первой пошла в воду, взяла ребенка и передала Никите. «Пруд очень глубокий: три шага сделаешь – и вода уже где-то по грудь», – вспоминает Маша.

Кирсанов Никита из Тверской области даже не знал, что свой первый документ получит в здании Министерства внутренних дел. «Очень приятно удивлен. Никогда не думал, что именно тут получу свой паспорт. Даже немного волнуюсь», – признался Никита. Парень занял второе место в региональном конкурсе творческих работ детей и молодежи Тверской области, а также является куратором проекта «Школа КВН».

Отличница Анисимова Юлия из Коркатовского лицея Республики Марий Эл стала победителем всероссийской предметной олимпиады по информатике. Получив паспорт, девочка поделилась своими впечатлениями. «Это событие навсегда останется в моей жизни. Я рада, что получила его», – ответила Юлия. Школьница рассказала, что помимо информатики, она увлекается и экологией. «Про экологию мне рассказала моя классная руководительница. Меня эта сфера заинтересовала, и позже я стала участвовать в различных конкурсах. Хочу, чтобы наша планета стала чище. Возможно, эколог – моя будущая профессия», – рассказала Юлия.

Генерал-полковник полиции Александр Горовой поздравил ребят с получением первого документа. «Вы получаете не только паспорт, но долю ответственности за свое поведение, поступки. Сегодня вы начинаете уже и юридически отвечать перед своими родными, близкими и перед государством», – сказал Горовой. Первый заместитель Министра внутренних дел РФ пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.