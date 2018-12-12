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С владелицы собаки в Крыму, покусавшей ребенка, взыскана моральная компенсация
12 декабря 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Севастопольский городской суд взыскал 50 тысяч рублей с владелицы собаки – немецкой овчарки, которая покусала ребенка. ЧП произошло в парке Победы, пишут «Аргументы недели-Крым».
Как оказалось, пса выгуливали без намордника. Собака накинулась на ребенка и причинила ему телесные повреждения в области туловища.
Как сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда, на заседании ответчица просила снизить сумму моральной компенсации до уровня среднемесячной пенсии, которую она получает. Но суд посчитал, что с учетом обстоятельств дела такая сумма является совсем незначительной и не позволяет соблюсти баланс интересов сторон.
Таким образом с владелицы собаки была взыскана сумма в размере 50 тысяч рублей. Соответствующее решение городского суда было проверено в апелляционном порядке и оставлено без изменений. Таким образом, оно вступило в законную силу.
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