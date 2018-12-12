Пенсионер-рецидивист из Черемховского района распространял запрещенные вещества

В селе Забитуй Черемховского района местный житель устроил наркопритон в собственном доме. Ранее 68-летний мужчина был судим за незаконное приобретение психоактивных веществ.

У мужчины были обнаружены и изъяты медицинские шприцы с иглами, используемые наркозависимыми при употреблении запрещенных веществ, передает Телеинформ.

Также, как сообщает сайт Подмосковье сегодня, более трех килограммов марихуаны нашли полицейские у жителя подмосковных Котельников.