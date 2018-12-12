Челябинск

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

В Челябинской области будут временные перебои с электричеством

12 декабря 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области будут временные перебои с электричеством

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» заканчивают работу по подключению реконструированных заходов от ВЛ 110 кВ «Шагол - Харлуши» с отпайками на подстанцию 110 кВ «Краснопольская». Для того, чтобы обеспечить безопасность, нужно временно отключить ПС «Кременкуль».

Для этого электричество будет подаваться при помощи резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью 1,05 МВт, однако возможны перебои с подачей электроэнергии.

Перебои могут возникнуть сегодня, 12 декабря, с 20-00 до 23-00. А уже с 11 вечера и до 8 утра 13 декабря полностью отключат электричество в СНТ «Урал», СНТ «Чайка», СНТ «Тракторосад», СНТ «Курчатовец». Пожалуйста, примите меры для сохранности имущества.

Дополнительная информация есть у диспетчера Сосновского РЭС по телефону: 8(351) 44-5-14-12, а также по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Новости СМИ2

В Челябинской области будут временные перебои с электричеством

В Челябинской области будут временные перебои с электричеством 15:06

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» заканчивают работу по подключению реконструированных заходов от ВЛ 110 кВ «Шагол - Харлуши» с отпайками на подстанцию 110 кВ «Краснопольская». Для того, чтобы обеспечить безопасность, нужно временно отключить ПС «Кременкуль». >>
В "Фортуме" рассказали о бережном отношении к воде

В "Фортуме" рассказали о бережном отношении к воде 14:43

На энергообъектах «Фортума» реализуется система закрытого оборота воды с полным контролем за сточными водами. После внедрения автоматических датчиков слежения за выбросами в атмосферу специалисты позаботились и о качестве воды. >>
Владимир Бурматов помог сделать перерасчет за капремонт

Владимир Бурматов помог сделать перерасчет за капремонт 11.12 15:35

Оказалось, что управляющая компания доначислила лишние 104 тысячи рублей за капремонт. После того, как в проблеме разобрался парламентарий, жители попросили помочь еще в одной вопросе - расчетах за ОДН по электроэнергии. Выяснилось, что в доме работают стометровые лифты. >>
Южный Урал приглашает студентов Узбекистана и Индии

Южный Урал приглашает студентов Узбекистана и Индии 11.12 12:38

На сегодняшний день сразу несколько высших учебных заведений Челябинской области заключили контракты с Индией и Узбекистаном для развития технических образовательных программ. По мнению специалистов, предстоящие саммиты ШОС и БРИКС, которые намечены в 2020 году в Челябинске, позволят укрепить и развить соглашения в образовательной сфере, уточнили на сайте газеты «Южноуральская панорама». >>
Tele2 обеспечила связью горнолыжные курорты Южного Урала и Башкирии

Tele2 обеспечила связью горнолыжные курорты Южного Урала и Башкирии 11.12 10:05

Базовые станции компании установлены не только у подножия, но и на вершинах Уральских гор. Это значит, что вы сможете дозвониться до друзей, отправить селфи сестренке или записать видео для мамы. >>
Завершился проект «Сделано в Челябинске 2018»

Завершился проект «Сделано в Челябинске 2018» 10.12 14:20

Радиостанция «Челябинское эхо» и 31 канал подвели итоги бизнес-премии «Сделано в Челябинске. Были объявлены имена трех победителей проекта, которых экспертный совет выбрал из 10 финалистов. Призовой фонд в виде рекламного сопровождения бизнеса на общую сумму в 1 миллион рублей разделили компании «Втор-Ком», «ЭМИС» и торговый дом «РОСАВА». >>

//Новости МирТесен



Анатолия Литовченко назначили замглавы МКС

Анатолия Литовченко назначили замглавы МКС 10.12 12:32

Южноуральский депутат госдумы Анатолий Литовченко назначен замглавы Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Напомним, что руководитель организации - Иван Квитка - чуть ранее стал куратором региональных и муниципальных выборов в грядущем году. >>
Уровень коррупции в Челябинской области не превышает общероссийских показателей

Уровень коррупции в Челябинской области не превышает общероссийских показателей 10.12 09:55

Вице-губернатор Евгений Голицын на встрече с журналистами заявил, что уровень коррупции в Челябинской области не превышает среднероссийских показателей. Как и в других регионах страны, это в основном «бытовая коррупция» - передача денег за ускоренное продвижение дел, рассмотрение вопросов. >>
Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна» 10.12 09:47

Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале. >>

//Новости СМИ2

Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна» 10.12 09:08

Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале. >>
Энергетики продолжают расчищать охранные зоны ЛЭП Челябинска

Энергетики продолжают расчищать охранные зоны ЛЭП Челябинска 10.12 07:46

Энергетики «МРСК Урала» рассказали о том, какие работы продолжают проводиться в охранных зонах ЛЭП 110 кВ в городской черте Челябинска. >>
Копейчане обратились за помощью к Анатолию Литовченко

Копейчане обратились за помощью к Анатолию Литовченко 07.12 14:52

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко провел личный прием жителей города Копейска Челябинской области. Жалобы горожан в основном касались качества дорог и питьевой воды, инфраструктуры >>
Путин направил благодарность Владимиру Бурматову

Путин направил благодарность Владимиру Бурматову 07.12 13:06

Высокую награду президента России вручили парламентарию на XVIII Съезде партии «Единая Россия». >>
В Сосновском районе проведут переподключение электроэнергии

В Сосновском районе проведут переподключение электроэнергии 07.12 12:52

Энергетики «МРСК Урала» 10 и 11 декабря подключат резервные источники электроснабжения для проведения ремонта на сетях Сосновского района. >>
Разрез в Коркино начнут запечатывать в конце 2019 года

Разрез в Коркино начнут запечатывать в конце 2019 года 07.12 12:18

Коркинский разрез является неиссякаемым источником дыма на территории Челябинской области. >>

//Новости ADWILE

Эксперты нашли трехкратное превышение концентрации соли на дорогах Челябинска

Эксперты нашли трехкратное превышение концентрации соли на дорогах Челябинска 06.12 18:56

Лаборатория взяла снег на дорогах областного центра на химический анализ. Оказалось, что концентрация соли превышена в три раза. Депутат Госдумы Владимир Бурматов представит результаты анализа врио главы Челябинска Владимиру Елистратову и порекомендует меры для исправления ситуации. >>
Tele2 направила на развитие сетей более 4.4 миллиардов рублей

Tele2 направила на развитие сетей более 4.4 миллиардов рублей 06.12 15:04

Более 4.4 миллиардов рублей только за текущий год направила компания Tele2 на развитие сетей. >>
Анатолий Литовченко поздравил спортивную школу с 20-летием

Анатолий Литовченко поздравил спортивную школу с 20-летием 06.12 13:59

Двадцать лет назад она начиналась как студенческий клуб, теперь из ее стен вышли 5 заслуженных тренеров России, 89 мастеров спорта страны, а воспитанники завоевали более 1300 медалей различного достоинства. Поздравить спортклуб "Буревестник" прибыл глава попечительского совета, депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок 06.12 09:12

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. >>
Налоговые изменения в 2019-м: к чему готовиться бизнесу и потребителям

Налоговые изменения в 2019-м: к чему готовиться бизнесу и потребителям 05.12 16:28

4 декабря в областном пресс-центре медиа-холдинга «Гранада Пресс» состоялась пресс-конференция на тему: «Кому и чем грозят новые изменения в налоговом законодательстве?». >>
Поддержи группу поддержки ХК «Трактор» в конкурсе!

Поддержи группу поддержки ХК «Трактор» в конкурсе! 05.12 12:17

По давно сложившейся в хоккейном мире традиции в конце календарного года проводится конкурс на лучшую группу поддержки хоккейного клуба. >>

//Новости партнеров

Передайте показания счетчика электричества до 14 декабря

Передайте показания счетчика электричества до 14 декабря 05.12 12:11

Энергетики «МРСК Урала» просят всех южноуральцев передать показания счетчиков электроэнергии пораньше, до 14 или 17 декабря. Это позволит точно рассчитать платеж и прислать квитанции уже к концу года. >>
Челябинский цирк предлагает встретить Новый год

Челябинский цирк предлагает встретить Новый год 05.12 10:37

Всем известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Хотите, чтобы наступающий год был ярким, интересным, позитивным? Тогда в путь! Вы должны отправиться к «Созвездию Деда Мороза», которое уже совсем скоро, 22 декабря, зажжется под куполом челябинского цирка. >>
Газету «Вечерний Челябинск» забросали видеопоздравлениями

Газету «Вечерний Челябинск» забросали видеопоздравлениями 04.12 11:29

На этот раз большое видео прислали хоккеисты команды «Трактор». Напомним, что в этом году газете исполняется 50 лет. >>
Работники Южного Урала будут более защищенными

Работники Южного Урала будут более защищенными 03.12 12:47

Парламентарий Анатолий Литовченко принял участие в конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения». >>
Анатолий Литовченко поможет ветерану восстановить справедливость

Анатолий Литовченко поможет ветерану восстановить справедливость 03.12 12:08

С 1943 года ветеран ВОВ Иван Иванович Конченков, который живет в Копейске, не может получить заслуженную награду - золотую звезду Героя. Документы есть, а награды нет. Восстановить справедливость взялся помочь парламентарий Анатолий Литовченко. >>
На Урале стартовал конкурс «Серебряный Лучник»

На Урале стартовал конкурс «Серебряный Лучник» 03.12 11:34

Проекты, получившие широкий общественный резонанс, будут соперничать за главную награду конкурса. Дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал объявила о начале приема заявок. >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры