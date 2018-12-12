В Челябинской области будут временные перебои с электричеством

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» заканчивают работу по подключению реконструированных заходов от ВЛ 110 кВ «Шагол - Харлуши» с отпайками на подстанцию 110 кВ «Краснопольская». Для того, чтобы обеспечить безопасность, нужно временно отключить ПС «Кременкуль».

Для этого электричество будет подаваться при помощи резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью 1,05 МВт, однако возможны перебои с подачей электроэнергии.

Перебои могут возникнуть сегодня, 12 декабря, с 20-00 до 23-00. А уже с 11 вечера и до 8 утра 13 декабря полностью отключат электричество в СНТ «Урал», СНТ «Чайка», СНТ «Тракторосад», СНТ «Курчатовец». Пожалуйста, примите меры для сохранности имущества.

Дополнительная информация есть у диспетчера Сосновского РЭС по телефону: 8(351) 44-5-14-12, а также по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).