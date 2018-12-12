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В Тимирязевской академии продолжается круговорот ректоров
12 декабря 2018, 14:55 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Как стало известно «АН», в РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева после Нового года вновь может поменяться ректор. На этот пост пророчат бывшего директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петра Чекмарёва.
Чехарда с руководством ведущего сельхозвуза страны - Тимирязевской академией становится уже неприличной. За последние пять лет там сменилось уже пять ректоров. При этом каждый приводит свою команду и реформирует структуру университета.
Самые громкие скандалы были со ставленницей бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, филологом по образованию Галиной Золиной. После отставки Ткачева и прихода на этот пост Дмитрия Патрушева в сентябре этого года Галину Золину попросили на выход. Ректорский кабинет заняла в должности и.о. выпускница академии Валерия Чайка.
«Собственно Валерия Павловна никак себя не проявила. Ни хорошо, ни плохо. Но после Золиной и это счастье. Было некое понимание, что это фигура временная. А в последнее время стало понятно, что она готовится уходить. Никаких долгосрочных решений не принимается. Когда задаешь служебный вопрос, то она отвечает: «Пока не готова его решить. Давайте вернемся к этой теме после Нового года», - рассказывает сотрудница Академии.
Петр Чекмарёв, которого сватают новым руководителем Тимирязевки, один из немногих чиновников с профильных сельхозобразованием и опытом работы в поле в Минсельхозе. Академик РАН и доктор сельскохозяйственных наук. 11 лет возглавлял самый серьезный Департамент в Минсельхозе. Коллеги говорят о нем как о человеке резком и жестком, но предельно профессиональном.
В октябре его вдруг сменил скромный бывший первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов. «Готов решать задачи по развитию отрасли в масштабах страны!», - написал он в Twitter. В отличии от агронома Чекмарёва Некрасов по нынешней моде экономист.
«Чекмарёву, видимо, предложили почетную ссылку. Он согласился. Но, на мой взгляд, для Тимирязевки – это здорово. Очень надеюсь, что ему дадут возможность и время тут навести порядок», - говорит представитель Академии.
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