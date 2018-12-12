Путин дал поручения в связи с отменами рэп-концертов

Президент РФ Владимир Путин проинформирован об отмене концертов нескольких рэперов в разных российских регионах и поручил правозащитникам выяснить причины отмены выступлений исполнителей рэпа.

В России снова сажают за стихи?

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что 11 декабря на встрече Путина с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметила: "Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины".

По словам Москальковой, Путин заявил, что необходимо выяснить причины отмены ряда концертов рэперов в регионах, - сообщает ТАСС.

За последние несколько недель в разных регионах нашей страны отменены ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "следят очень внимательно" за ситуацией с отменой концертов.