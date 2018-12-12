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Что магазины предлагают покупателям

12 декабря 2018, 14:19 [«Аргументы Недели. Сахалин», Денис Демин ]

Что магазины предлагают покупателям

Совсем скоро наступит Новый год – самый любимый и ожидаемый праздник в нашей стране. Он дарит много радости, но связан и с некоторыми хлопотами. Каждый год, 31 декабря или немного раньше, россияне задумываются, что подарить своим многочисленным родным и близким.  В Южно­-Сахалинске довольно трудно найти магазин, где можно было бы купить новогодние презенты сразу для всех – детей, женщин и мужчин в разных возрастных категориях. Но мы всё­таки решили попытаться и провели небольшой рейд по магазинам.

Символ года  вне конкуренции

В универмаге «Сахалин» оказался всего один отдел подарков и предметов интерьера. Знаете, в таких продаются картины, дорогие настольные часы, вазы, и подсвечники. Единственная покупательница  оживлённо беседовала с продавцом возле полки с посудой:

­ А хрюшки у вас только эти?

­ Пока да, задерживается товар. Я думаю, что он как в прошлом году  застрянет и всё.

­ Эх, жаль, а я хотела кружку с изображением свиньи купить!

­ Это ничего, год свиньи по восточному гороскопу только в феврале наступает, глядишь, товар к этому времени и подоспеет, ­ попытался  я утешить обеих.

­ А что у вас больше всего в качестве подарков к Новому году покупают?

­ Всё, что связано с символом года, – статуэтки, посуду, свиней-­копилок, ­ перечисляет продавец.

Вот, отличный подарок! В такую свинью можно еще и немного денег положить, такой сюрприз любому понравится.

Далее отправляемся в салон «Леонардо», который находится в торговом центре «Мегаполис». В целом это магазин со схожим ассортиментом, мне он показался немного интереснее: здесь уже были ёлочные игрушки, стильные куклы, красивая посуда, в том числе и с изображением свиней и кабанов. Интересно, из чего она?

­ Кружки фарфоровые, обратите внимание,  кабан желтый, год желтой свиньи ведь будет, ­ отмечает продавец. – Цена 410 рублей, если возьмёте больше одной, то сделаю скидку.

­ А что ещё можно на Новый год подарить?

­ Да всё что угодно: ёлку, игрушки, украшения.  А можно вот такие денежные магниты в виде маленьких поросят, их нужно класть в кошелёк, чтобы деньги водились, стоят всего 60 рублей.

Ну что ж, тоже вариант, к тому же экономичный.

Идём дальше. в Доме торговли на первом этаже расположен магазин сахалинских сувениров – можно сделать хороший подарок иностранцам и вообще гостям нашего города. Там продаются советские значки  с изображением Поронайска, Долинска, Невельска и Углегорска из знаменитой серии фантазий гербов 13 сахалинских городов. Они стоят совсем недорого – 30 рублей, на оборотной стороне есть старая цена – 35 копеек. Говорят, кто-­то нашел на старом складе целое ведро со значками.

­ Что у вас хорошо покупают перед Новым годом?  ­ спрашиваю продавца.

­  Гжелевых хрюшек хорошо берут. Вчера японочка купила пять кабанчиков, потому что в Японии не год свиньи, а год земляного кабана. Вот есть и другие фигурки, не синие, а коричневые.

­ А что покупатели спрашивают?

­ Фалеристы постоянно спрашивают значки на сахалинскую тематику,  сейчас снова модно их собирать. У нас тут ещё и небольшой комиссионный магазин для коллекционеров, есть также советский фарфор, монеты, японские медали.

В магазине «Мастерская панды»  не просто предложат сувениры, но и нанесут на них любое изображение на собственном оборудовании. Рисунок получается красочным и долго не стирается.

­ Чаще всего покупают кружки, термосы, футболки, блокноты, сумки, подушки, чехлы на смартфоны, ­ рассказывает продавец­консультант Елена. – Среди картинок популярны собственные фотографии дарящего и самые различные рисунки. сейчас, конечно, новогодняя тематика: Дед Мороз, Снегурочка, ёлка, зимние пейзажи, ну и свиньи и кабаны.   Так что на Новый год можно подарить любимому человеку подушку со своим собственным изображением, а можно и с поросёнком.

В общем, в магазинах подарков самый популярный товар сейчас – это символ года. На первом месте кружки с изображением свиньи, на втором просто фигурки животного, а на третьем копилки. Это тот редкий случай, когда человеку  можно подложить свинью (под елку) и он этому даже обрадуется.

Визг  сезона

Подарки на Новый год можно покупать не только в сувенирных лавках, но и в других местах. Например, детям – в магазине игрушек, мужчинам в кожгалантерее, а женщинам в отделе косметики, ну и, конечно, ювелирном магазине.

Как пела Мэрилин Монро, лучшие друзья девушек – это бриллианты, и если вы обладаете внушительной суммой, то вопрос выбора подарка не стоит, но что делать, если человек стеснен в средствах?

­ Что бы вы могли посоветовать подарить на Новый год представительнице прекрасного пола, если не очень много денег? – спрашиваю я у продавца ювелирного магазина «Санлайт».

­ А подарите ей серебряный  браслет типа Pandora со съёмными шармами. Это такие подвески в виде людей, животных, различных символов. Очень удобно, можно весь год на каждый праздник дарить по одному-два шарма, они есть с камнями, а есть просто серебряные. Например, на Новый год можно подарить симпатичную свинку – это писк, я бы даже сказала визг сезона. Далее, на день рождения подарить знак зодиака, на 8 марта первую букву имени и так далее.

­ Самый лучший  подарок для молодёжи – это новый смартфон, ­ уверен Александр, продавец­-консультант сети цифровой и бытовой техники. – В наше время он заменяет собой всё – компьютер, фотоаппарат, видеокамеру, будильник, фонарик и многое другое. Характеристики и цена гаджетов – на любой вкус и кошелёк – от четырёх до ста тысяч рублей. Если нет и минимальной суммы, то можно подарить аксессуары – наушники, чехол или даже карту памяти большого объёма, она всегда пригодится.

Может быть, это и к лучшему, что в Южно-­Сахалинске нет одного большого магазина, где бы все люди покупали друг другу новогодние презенты. Да, на выбор подарка нужно затратить чуть больше времени и  фантазии, но зато он будет и более персональным. Ведь давно известно, что главное – это не подарок, а внимание, и одариваемые люди его обязательно оценят.

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