У региона появился врио губернатора

Полномочный представитель президента России Юрий Трутнев представил временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Торжественная церемония состоялась в доме правительства региона.

Человек с опытом

­ Валерий Игоревич ведёт научную деятельность в области ядерной физики, является доктором экономических наук. Он занимал посты заместителя губернатора и председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно­коммунальному хозяйству и информационным технологиям. Валерий Игоревич являлся президентом управляющей компании акционерного общества «Атомстройэкспорт» ­ одной из ведущих в мире, – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. – Уверен, что его опыт принесёт пользу жителям Сахалинской области. В то же время следует помнить, что процветание островного региона возможно достичь только общими усилиями всех тех, кто живёт и трудится здесь.

Валерий Лимаренко поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие. Первоочередными задачами в новой должности он назвал выполнение указов главы государства, реализацию в регионе национальных проектов и государственных программ, принятие бюджета Сахалинской области на 2019 год и последующий двухлетний период.

На следующий же день врио губернатора принял участие в обсуждении основных параметров регионального бюджета на предстоящий трёхлетний период.

Учитывая мнения

Бюджет Сахалинской области на 2019­-2021 годы имеет выраженную социальную направленность. Около половины всех его расходов пойдёт на развитие сфер здравоохранения, социальной политики и образования. В частности, будут строиться новые школы, медицинские учреждения, сохранится действующий пакет мер социальной поддержки жителей – один из самых внушительных в стране. Также решено увеличить объёмы финансовой помощи муниципальным образованиям, сообщает пресс­служба правительства Сахалинской области.

­ Процедура принятия бюджета должна быть максимально открытой, ­ отметил Валерий Лимаренко. – Проект главного финансового документа необходимо обсудить с жителями области, рассказать им о планируемых изменениях и ответить на интересующие вопросы. Важно озвучить и проблемные моменты, а главное, как мы над ними будем работать. Здесь большая роль отводится островным депутатам, которые представляют интересы избирателей и знают проблемы на местах.

Процесс обсуждения проекта бюджета на ближайшие три года уже запущен. На прошлой неделе в областной думе состоялось предварительное обсуждение закона. Это сделано для того, чтобы финансовый документ был всесторонне проработан и учитывал интересы разных слоёв населения. В ходе заседания прошел обмен мнениями представителей законодательной и исполнительной власти, были заслушаны вопросы, волнующие депутатов и общественников, даны развернутые ответы. Прозвучавшие инициативы взяты в работу правительством Сахалинской области.

На встрече с председателем областной думы Андреем Хапочкиным, куратором ряда проектов для подрастающего поколения, глава региона предложил активнее привлекать к обсуждению бюджета молодёжь.

Публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись 12 декабря в киноконцертном зале «Октябрь» в Южно­-Сахалинске. Принять участие в них могли все желающие.