На озере Байкал потерялись трое рыбаков

Во время метели на озере Байкал 9 декабря потерялись трое рыбаков. Их обнаружили в 15 км от поисково-спасательного подразделения в зимовье, передает пресс-служба МЧС России.

"Начав поиски, мы выехали вверх по реке Култушная. Снег, ветер и метель дополнил туман с Байкала, видимость отсутствовала полностью. Как у лётчиков есть упражнение, когда во время движения закрывают полностью все иллюминаторы, так и мы шли по навигационным приборам", – рассказал старший группы. Об этом сообщает Телеинформ.

Также, как пишет ОТР, в Забайкальском селе Александровка сегодня школьники занимаются физкультурой на улице, несмотря на сильный мороз.