На Украине раскрыли текст скандального закона о разрыве дружбы с РФ

Текст был опубликован в печатном органе Верховной Рады, газете «Голос Украины». Нормативный акт был одобрен парламентом и подписан Порошенко накануне.

Сам закон вступает в силу в среду, то бишь завтра. Но это лишь закон. Договор о дружбе и сотрудничестве прекращается 1 апреля 2019 года.

Дата приурочена не к знаменитому «Дню дурака», а скорее к выборам. Они состоятся 31 марта 2019 года. Порошенко намерен в них победить, но он понимает, насколько сильные у него конкуренты. Фаворитом будущих выборов является Юлия Тимошенко, и нынешний глава Украины подстраховывается.

«Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению», — сообщается в документе.